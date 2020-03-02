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Одесситы в Киеве требовали уволить прокурора Максима Вихора

Сегодня в Офисе генпрокурора проходила переаттестация прокуроров и вместе с одесским - Максимом Вихором - приехали активисты, требующие его отставки

сегодня, 21:01
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Одесситы в Киеве требовали уволить прокурора Максима Вихора

Сегодня на переаттестацию региональных прокуроров в Офис генпрокурора вместе с руководством Одесской прокуратуры в Киев прибыли и одесские активисты и представители общественности. Они пикетировали здание, где проходила  процедура переаттестации, передает издание "Цензор".

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По словам протестующих, руководство региональной прокуратуры, особенно с приходом туда прокурора области Максима Вихора, погрязло в  коррупционных скандалах. В знак протеста одесситы рассыпали перед зданием, где проходит аттестация, деньги.

 "Представители региональной прокуратуры – самые непорядочные жители нашего региона", - уверяет один из участников пикета Демьян Ганул, отмечая, что работники прокуратуры якобы содействуют незаконному бизнесу и раздают прибрежные участки под незаконную застройку.

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Последний вопиющий факт, по словам Ганула, это видимость борьбы прокуратуры за участок одесского пляжа возле бывшего санатория "Россия". Региональная прокуратура, по мнению активистов, фактически сдала без боя коммерсантам право на застройку лакомого участка в прибрежной зоне.

Активно пишущий о коррупции в регионе одесский журналист Ярослав Берендаков недавно заявил, что стал получать угрозы в свой адрес в связи с профессиональной деятельностью и сегодня публично обратился  к прокурору  Максиму Вихору, где указал, что не намерен прекращать своей активной деятельности против коррупционной системы в правоохранительных органах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" уже сообщал о митингах против Максима Вихора в Одессе.



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Источник: https://censor.net.ua/blogs/3178803/kogda_besh_po_koshelku_pochemu_politsiya_i_prokuratura_odessy_otkryli_ohotu_na_jurnalista
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