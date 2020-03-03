Гибель экс-министра Кутового: стала известна причина авиакатастрофы

Вертолет экс-министра Тараса Кутового упал из-за плохой погоды. Об этом говорится в итоговом отчете Национального бюро, которое расследует авиационные происшествия.

Эксперты буквально по секундам восстановили все происходящее перед аварией.

Бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой сел за штурвал своего вертолета 21 октября 2019 года. Кроме него на борту больше никого не было. Диспетчер предупредил пилота о плохой видимости в Полтавской области, куда собирался лететь с Киева Кутовой. Он подтвердил, что информацию получил. Следует отметить, что утром того дня, когда произошла трагедия, видимость в Лубнах не превышала 100 метров, говорится в отчете.

Последний раз Тарас Кутовой ответил диспетчеру в 12:45. Но уже в 13:27 на связь не вышел.

Эксперты уверены, что вертолет Кутового попал в туман. К тому же, тучи в тот день опустились достаточно низко. Вероятнее всего, это заставило пилота резко начать снижение, чтобы не потерять из виду землю и найти подходящее место для посадки. В итоге, сработал человеческий фактор.

"Самой вероятной причиной падения вертолета R44 IIUR-KTB является потеря пилотом контроля над управлением во время выполнения маневра в тумане", - написали в заключении эксперты. Поднимаясь в небо, пилот не до конца осознал все риски низких полетов в условиях низкой видимости. Эта ошибка и стала для него фатальной.

Вертолет экс-министра упал 21 октября 2019 года неподалеку села Тарасенково Полтавской области. Бывший чиновник погиб на месте.

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия два с половиной года - с апреля 2016 года по ноябрь 2018-го.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что Канада хочет судиться с Ираном из-за катастрофы украинского лайнера компании "МАУ".

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