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Авиакатастрофа лайнера «МАУ»: в Канаде решила судиться с Ираном

Сумма иска канадцев к Ирану превышает 1 млрд долл

сегодня, 08:48
Автор:

• Мария Чиренко

Авиакатастрофа лайнера «МАУ»: в Канаде решила судиться с Ираном

В Канаде родственники жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном, подали в суд на руководство и военное командование Ирана, сообщает Reuters.

Коллективный иск был подан в суд Торонто еще 24 января. Сумма компенсаций, которую требуют родственники жертв, составила около 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долл. США). 

Иск подан к государству Иран, его духовному лидеру аятолле Али Хаменеи, высшему командованию Корпуса стражей Исламской революции и ВВС страны. При этом, по словам истцов, имя ведущего истца не указано, "чтобы не создавать риск для здоровья и жизни для его семьи со стороны иранского режима".

Кроме того, истцы утверждают, что ракетный удар по самолету был "намеренным и сознательным террористическим актом".

В настоящее время, как сообщил адвокат Джон Арнольд, иск находится в процессе передачи властям Ирана.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно".

Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.



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Источник: https://www.reuters.com/
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