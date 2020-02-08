Авиакатастрофа лайнера «МАУ»: в Канаде решила судиться с Ираном

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В Канаде родственники жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном, подали в суд на руководство и военное командование Ирана, сообщает Reuters.
Коллективный иск был подан в суд Торонто еще 24 января. Сумма компенсаций, которую требуют родственники жертв, составила около 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долл. США).
Иск подан к государству Иран, его духовному лидеру аятолле Али Хаменеи, высшему командованию Корпуса стражей Исламской революции и ВВС страны. При этом, по словам истцов, имя ведущего истца не указано, "чтобы не создавать риск для здоровья и жизни для его семьи со стороны иранского режима".
Кроме того, истцы утверждают, что ракетный удар по самолету был "намеренным и сознательным террористическим актом".
В настоящее время, как сообщил адвокат Джон Арнольд, иск находится в процессе передачи властям Ирана.
Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно".
Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.
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