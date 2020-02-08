Авиакатастрофа лайнера «МАУ»: в Канаде решила судиться с Ираном

В Канаде родственники жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном, подали в суд на руководство и военное командование Ирана, сообщает Reuters.



Коллективный иск был подан в суд Торонто еще 24 января. Сумма компенсаций, которую требуют родственники жертв, составила около 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долл. США).



Иск подан к государству Иран, его духовному лидеру аятолле Али Хаменеи, высшему командованию Корпуса стражей Исламской революции и ВВС страны. При этом, по словам истцов, имя ведущего истца не указано, "чтобы не создавать риск для здоровья и жизни для его семьи со стороны иранского режима".



Кроме того, истцы утверждают, что ракетный удар по самолету был "намеренным и сознательным террористическим актом".



В настоящее время, как сообщил адвокат Джон Арнольд, иск находится в процессе передачи властям Ирана.







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