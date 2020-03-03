В Киеве парень с отверткой набросился на толпу прохожих

В ночь на вторник в Киеве молодой человек, находясь в неадекватном состоянии, бросался на толпу прохожих, пытаясь ударить людей отверткой. ЧП произошло близ станции метро "Левобережная", сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, парень несколько раз набросился на случайных прохожих, пытаясь ранить их острым предметом. Отпор он получил лишь после того, как напал на крепкого мужчину, который скрутил агрессора и вызвал патрульных. Когда те прибыли на место, попытались установить мотивы действий местного жителя. Парень, очевидно, был пьян или под действием наркотического вещества. Он не стал отрицать, что лежащая на асфальте отвертка принадлежит ему, однако причинить кому-то вред он якобы не собирался. В результате, хулигана забрали в отделение полиции, где правоохранители квалифицируют его действия по статье Уголовного кодекса.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что 16 февраля на Голосеевском проспекте Киева были слышны звуки выстрелов. Как информируют в столичном управлении Нацполиции, неизвестный устроил хаотичную стрельбу, целясь в прохожих.

На место тут же отправились несколько нарядов патрульных, которые по горячим следам вышли на след стрелка – 38-летнего местного жителя. У мужчины изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а его самого забрали в райуправление полиции для дальнейших объяснений. К счастью, в результате хаотичной стрельбы никто не пострадал.

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