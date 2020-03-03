В России совершает экстренную посадку самолет с вероятной бомбой на борту

В Перми (Россия) совершает экстренную посадку самолет сообщением "Новосибирск - Москва", на борту которого может находится взрывчатка. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранителей, которым поступило сообщение о заложенной в самолете бомбе.

На данный момент известно, что лайнер совершил разворот на 90 градусов и направляется в Пермь, где совершит экстренную посадку. На месте уже ожидают взрывотехники, криминалисты и скорые. На борту пребывает 119 человек. Подробности читайте на нашем сайте позже.

Ранее мы сообщали о том, что на борту воздушного судна авиакомпании Thai Airways произошла трагедия. По информации издания ColomboPage, в самолете, который выполнял рейс "Джиджи (Саудовская Аравия) – Сурабай (Индонезия)", при неизвестных обстоятельствах скончались двое пассажиров. Мужчине и женщине в небе стало плохо, поэтому пилоты приняли решение об экстренной посадке в аэропорту Шри-Ланки. К сожалению, по прилете оба пассажира – граждане Индонезии - уже были мертвы.

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