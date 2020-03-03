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“Взрыв будет в воздухе”: подробности экстренной посадки самолета “Новосибирск - Москва”

В Перми сел Airbus A320 авиакомпании S7, который после сообщения о бомбе осматривают взрывотехники

сегодня, 11:20
Автор:

• Елена Волкова

“Взрыв будет в воздухе”: подробности экстренной посадки самолета “Новосибирск - Москва”

Airbus A320 авиакомпании S7 только что совершил экстренную посадку в аэропорту города Пермь после сообщение о заложенной бомбе. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на управление транспорта по Уральскому округу, 113 пассажиров и 6 членов экипажа рейса “Новосибирск - Москва” спешно эвакуировали, а сейчас взрывотехники осматривают воздушное судно. 

Выяснилось, что в колл-центр авиакомпании S7 позвонил неизвестный со словами: "На борту бомба, взрыв будет в воздухе". Однако одно из сообщений было и о минировании несуществующего рейса. Невзирая на это, компания приняла решение о немедленной посадке самолета. Сейчас на месте ведутся следственные действия.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что на борту воздушного судна авиакомпании Thai Airways произошла трагедия. По информации издания ColomboPage, в самолете, который выполнял рейс "Джиджи (Саудовская Аравия) – Сурабай (Индонезия)", при неизвестных обстоятельствах скончались двое пассажиров. Мужчине и женщине в небе стало плохо, поэтому пилоты приняли решение об экстренной посадке в аэропорту Шри-Ланки. К сожалению, по прилете оба пассажира – граждане Индонезии - уже были мертвы.


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Источник: comments.ua
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