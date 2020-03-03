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"Дело Шеремета": под "горячую руку" попали и следователи

Суд обязал ГБР возбудить дело против следователей, которые принуждали подозреваемого Антоненко участвовать в экспертизе без присутствия его адвоката

сегодня, 16:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Дело Шеремета": под "горячую руку" попали и следователи

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование по заявлению о попытке следователей Нацполиции принудить к следственному эксперименту ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета, вне присутствия его адвоката. Об этом передает издание УНИАН, ссылаясь на юридическое агентство "Сенс консалтинг", которое представляет интересы Антоненко в суде.

Соответствующее постановление было вынесено 25 января по жалобе адвоката Дмитрия Кругового на бездействие ГБР по невнесению сведений об уголовном правонарушении после получения соответствующего заявления.

Суд обязал ГБР внести сведения в ЕРДР по заявлению  адвоката начать досудебное расследование и предоставить заявителю выписку - Круговой направил в территориальное управление ГБР заявление о совершении преступления работниками Нацполиции еще 4 января.

"Заявление мотивировано тем, что 19:40 и до 22:00 2 января организованная группа лиц в составе старшего следователя Главного следственного управления Нацполиции Катынского Алексея Ярославовича, который действовал совместно, по предварительному сговору, вместе с другим должностным лицом Нацполиции, по указаниям третьего неустановленного лица, они, вероятно, получали по телефону, совершившили деяния, которые образуют законченное покушение на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 374 Уголовного кодекса Украины, а именно грубое нарушение права на защиту", - отмечено в сообщении компании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что подозреваемый по делу Павла Шеремета Андрей "Риф" Антоненко оказался выше вероятного убийцы журналиста.


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Источник: https://www.unian.ua/society/10899854-sprava-sheremeta-sud-zobov-yazav-dbr-vidkriti-spravu-na-slidchih.html
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