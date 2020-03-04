"Белые медведи все чаще пожирают друг друга", - арктические ученые

Ученые, которые проводят наблюдения за биологическими процессами на арктическом материке, отмечают, что среди белых медведей в разы увеличилось количество случаев, когда самцы убивают в пищу себе подобных.

По мнению исследователей, основные причины для каннибализма - нехватка продовольствия, нефтегазовая промышленность и таяния льдов. Ученые фиксируют, что повадки медведей создаются на фоне дефицита продовольствия и таяния морского льда.

"Случаи каннибализма среди белых медведей - это давно установленный факт, но мы обеспокоены тем, что раньше такие случаи были редкостью, а сейчас они регистрируются довольно часто. Мы констатируем, что каннибализм среди белых медведей растет", - встревоженно сообщают ученые.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему зима 2020 года оказалась далека от температурных традиций. Это явление назвали "Арктическая осцилляция", оно имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, при этом усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры. По словам метеорологов, это загадка, которая требует изучения, почему это произошло и связано ли с изменением климата.

При этом, главным плюсом нынешний зимы стало то, что Арктика смогла вернуть часть льда, который в последние зимы катастрофически таял.

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