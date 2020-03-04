Видеофакт: во Львовской области сильное течение снесло в реку автомобиль с человеком внутри

Сегодня в полдень спасателям Львовской области поступила информация о том, что в реке Опир течением сносит автомобиль с человеком внутри. Об этом сотрудники облуправления ГСЧС сообщили на своем официальном сайте.

По информации спасателей, ЧП произошло в поселке Славское. Как выяснилось, 27-летний водитель Subaru Forester пытался переехать через реку, но сильное течение снесло автомобиль. Его владелец не мог самостоятельно выбраться из салона, поэтому его и иномарку пришлось вытаскивать прибывшим спасателям с помощью веревок. В операции участвовали 12 человек и две единицы спецтехники.

Ранее мы писали о том, что из-за порыва трубы возле Ocean Plaza спасатели на руках выносили людей из торгового центра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!