Видеофакт: во Львовской области сильное течение снесло в реку автомобиль с человеком внутри

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Сегодня в полдень спасателям Львовской области поступила информация о том, что в реке Опир течением сносит автомобиль с человеком внутри. Об этом сотрудники облуправления ГСЧС сообщили на своем официальном сайте.
По информации спасателей, ЧП произошло в поселке Славское. Как выяснилось, 27-летний водитель Subaru Forester пытался переехать через реку, но сильное течение снесло автомобиль. Его владелец не мог самостоятельно выбраться из салона, поэтому его и иномарку пришлось вытаскивать прибывшим спасателям с помощью веревок. В операции участвовали 12 человек и две единицы спецтехники.
Ранее мы писали о том, что из-за порыва трубы возле Ocean Plaza спасатели на руках выносили людей из торгового центра.
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