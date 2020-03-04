Пытал соотечественников: СБУ объявило о подозрении освобожденному из плена ОРДЛО украинцу

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному из плена украинцу. Его обвиняют в пытках и истязаниях украинцев в период содержания в плену. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.



Гражданин Украины во время пребывания в тюрьме в так называемом "МГБ ДНР" на территории Донецка добровольно присоединился к боевикам и применял физическое насилие и пытки по отношению к соотечественникам, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские.

Обвинение основано на доказательной базе, собранной в процессе допросов потерпевших. Также СБУ сообщает, что по месту проживания подозреваемого обнаружены вещи и документы, подтверждающие его участие в "ДНР".

На текущий момент задержанный получил подозрение в преступлении по ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов войны и создание террористической группы или организации.

Проводится досудебное расследование и решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Как сообщал портал "Комментарии", освобожденным из плена украинцам начали выплачивать по 100 тысяч гривен государственной помощи.

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