Пытал соотечественников: СБУ объявило о подозрении освобожденному из плена ОРДЛО украинцу

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Следователи Службы
безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному из плена украинцу.
Его обвиняют в пытках и истязаниях украинцев в период содержания в плену. Об
этом сообщает официальный сайт СБУ.
Гражданин Украины во
время пребывания в тюрьме в так называемом "МГБ ДНР" на территории Донецка
добровольно присоединился к боевикам и применял физическое насилие и пытки по
отношению к соотечественникам, среди которых были как военнослужащие, так и
гражданские.
Обвинение основано на
доказательной базе, собранной в процессе допросов потерпевших. Также СБУ
сообщает, что по месту проживания подозреваемого обнаружены вещи и документы,
подтверждающие его участие в "ДНР".
На текущий момент
задержанный получил подозрение в преступлении по ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 258-3
Уголовного кодекса Украины — нарушение законов войны и создание
террористической группы или организации.
Проводится досудебное
расследование и решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Как сообщал портал "Комментарии",
освобожденным из плена украинцам начали выплачивать по 100 тысяч гривен государственной
помощи.
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