Торнадо в штате Теннесси частично разрушило знаменитую тюрьму из фильма "Зеленая миля"

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На американский штат
Теннесси обрушился торнадо и сильные штормы, которые оставили после себя сотни
разрушенных зданий, 24 погибших человека и десятки пропавших без вести. Об этом
сообщает CNN.
Губернатор штата
заявил, что этот день останется в памяти как безумно трагический и
душераздирающий. К вечеру вторника, 3 марта, 18 человек уже были объявлены
погибшими, а на следующий день число жертв увеличилось до 24. 77 человек
числятся пропавшими без вести, а специальные службы занимаются их поисками.
На город Нэшвилл
торнадо обрушился в наибольшей мере. Даже через несколько часов после того, как
штормы стихли, добровольцы продолжали искать под обломками разрушенных зданий
выживших. Более 100 человек были доставлены в больницы с различными травмами.
Президент США Дональд
Трамп еще во вторник выразил свои соболезнования каждой семье, проживающей в
пострадавшем штате, и объявил, что собирается посетить его в пятницу. Школы в
некоторых округах будут закрыты до конца недели, а избирательные участки
отложили возможность голосования на несколько часов.
Среди пострадавших зданий оказалась и знаменитая тюрьма, в которой проходили съемки фильма "Зеленая миля" режиссера Фрэнка Дарабонта, а также "Переступить черту" Джеймса Мэнголда. Сама тюрьма начала работу в 1898 году, а в 1992 году ее закрыли из-за переполненности.
Как сообщал портал "Комментарии", смертельный торнадо в США уничтожил школы и часть аэропорта.
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