Торнадо в штате Теннесси частично разрушило знаменитую тюрьму из фильма "Зеленая миля"

На американский штат Теннесси обрушился торнадо и сильные штормы, которые оставили после себя сотни разрушенных зданий, 24 погибших человека и десятки пропавших без вести. Об этом сообщает CNN.



Губернатор штата заявил, что этот день останется в памяти как безумно трагический и душераздирающий. К вечеру вторника, 3 марта, 18 человек уже были объявлены погибшими, а на следующий день число жертв увеличилось до 24. 77 человек числятся пропавшими без вести, а специальные службы занимаются их поисками.

На город Нэшвилл торнадо обрушился в наибольшей мере. Даже через несколько часов после того, как штормы стихли, добровольцы продолжали искать под обломками разрушенных зданий выживших. Более 100 человек были доставлены в больницы с различными травмами.

Президент США Дональд Трамп еще во вторник выразил свои соболезнования каждой семье, проживающей в пострадавшем штате, и объявил, что собирается посетить его в пятницу. Школы в некоторых округах будут закрыты до конца недели, а избирательные участки отложили возможность голосования на несколько часов.

Среди пострадавших зданий оказалась и знаменитая тюрьма, в которой проходили съемки фильма "Зеленая миля" режиссера Фрэнка Дарабонта, а также "Переступить черту" Джеймса Мэнголда. Сама тюрьма начала работу в 1898 году, а в 1992 году ее закрыли из-за переполненности.

Как сообщал портал "Комментарии", смертельный торнадо в США уничтожил школы и часть аэропорта.

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