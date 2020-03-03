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Главная Новости Мир США Смертельный торнадо в США: уничтожены школы, часть аэропорта, а под завалами могут быть люди
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Смертельный торнадо в США: уничтожены школы, часть аэропорта, а под завалами могут быть люди

На американский город Нэшвилл в штате Теннеси обрушился мощный торнадо, в результате которого погибли, как минимум, два человека

сегодня, 15:27
Автор:

• Елена Волкова

Смертельный торнадо в США: уничтожены школы, часть аэропорта, а под завалами могут быть люди

Сегодня на город Нэшвилл (штат Теннеси, США) обрушился мощный торнадо. В результате стихии пострадали сотни машин, полностью разрушены десятки домов и погибло, как минимум, два человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, поэтому жертв может быть куда больше, пишет AP.

Как сообщают местные СМИ, полностью разрушен центр Нэшвилла: торнадо уничтожил более 40 домов, в том числе жилых, а также несколько школ. Бедствие стало губительным и для аэропорта, где повреждена линия электропередач и разрушены ангары для самолетов. Точной информации о пострадавших пока нет, известно лишь о том, что многие обратились в больницы в результате смертельного торнадо. 

Ранее “Комментарии” писали о том, что в результате ураганного ветра на горнолыжном курорте Польши произошла трагедия. Из-за непогоды на склоне в Буковине-Татшаньской рухнула часть крыши над магазином лыжного снаряжения. Двое человек погибли на месте, еще троих увезла скорая.


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Источник: comments.ua
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