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Боевики открыли огонь по участку разведения сил

Позиции украинских военных неподалеку Богдановки боевики обстреляли дважды.

сегодня, 08:16
Автор:

• Виолетта Комаровская

Боевики открыли огонь по участку разведения сил

Боевики открыли огонь в районе участка разведения сил №3 "Богдановка-Петровское". Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил. 

Спровоцировать на ответный огонь украинских военных боевики пытались дважды. Стреляли со стрелкового оружия, говорят в штабе. Пострадавших, к счастью, среди украинских армейцев нет. Огонь в сторону боевиков они не открывали и режим тишины не нарушали.  

Участок "Богдановка-Петровское" был определен на мирных переговорах в Минске как третий, где стороны должны развести войска. В ноябре 2019-го года стороны отошли вглубь своих позиций на километр от линии фронта. Обязательным условием разведения была полная тишина на линии столкновения в течении недели. В случае серьезных провокаций украинские военные обещают вернуться на свои старые позиции в течении часа. Ранее, напомним, состоялось разведение войск в районе Золотого-4 и Станицы Луганской. 

Кроме обстрелов в районе Богдановки, украинские военные зафиксировали еще 4 случая нарушения режима тишины со стороны боевиков. Те открывали огонь по украинским позициям, в том числе, и с запрещенных Минскими договоренностями крупнокалиберных минометов. Кроме того, стреляли с пулеметов и гранатометов. 

За минувшие сутки на фронте были ранены четверо украинских военных, сообщают в штабе ООС. Ночью боевики обстрелы прекратили. Пострадавших нет. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что постпред Украины в ООН назвал потери украинской армии на Донбассе с начала года.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/804541196705165/?type=3&theater
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