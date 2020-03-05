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Контрабанда масок: партию незаконно пытались вывезти из Украины в ЕС

Контрабандисты распаковали в мешки более чем 3 с половиной тысячи медицинских масок. Но вывезти их за пределы Украины не успели.

сегодня, 08:51
Автор:

• Виолетта Комаровская

Контрабанда масок: партию незаконно пытались вывезти из Украины в ЕС

Партию медицинских масок пытались контрабандой вывезти из Украины в ЕС. Ее остановили на границе с Румынией, говорится на сайте украинской Госпогранслужбы.

Острый дефицит медицинских масок из-за вспышки коронавируса некоторые украинцы, похоже, решили превратить в бизнес-проект. В попытке хоть как-то защититься от инфекции люди сметают маски с прилавков аптек. И не только в Украине. Заработать на этом и решили контрабандисты на Закарпатье. 

Партию защитных масок курьеры должны были переправить в ЕС через украинско-румынскую границу. Однако, не успели. Информатор заранее предупредил пограничников о готовящейся операции. Те усилили патрулирование в, так называемой, "зеленой зоне". И вскоре это дало результаты. 


"Ночью пограничники, которые патрулировали границу, обнаружили в нескольких десятках метров от нее пять полиэтиленовых пакетов. Во всех находились одноразовые медицинские маски", - сообщили в Государственной пограничной службе.

Открыв пакеты, пограничники насчитали в них 3650 медицинских масок. Теперь ищут самих курьеров. Судя по следам от мотоциклетных шин рядом с местом, где были брошены мешки, преступники, увидев пограничников, сбежали. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, могут ли защитить медицинские маски от коронавируса. 


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Medichna-kontrabanda-Do-Rumunii-namagalisya-peremistiti-partiyu-zahisnih-masok/
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