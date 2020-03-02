Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.03.2020

BTC/USD

8720.44

ETH/USD

225.08

LTC/USD

59.77

НБУ 02.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.48

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Защищает ли маска от коронавируса: в Минздраве объяснили, кто должен носить маски
НОВОСТИ Все новости

Защищает ли маска от коронавируса: в Минздраве объяснили, кто должен носить маски

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко разъяснил, кому следует надевать маски

сегодня, 12:20
Автор:

• Таисия Ерохина

Защищает ли маска от коронавируса: в Минздраве объяснили, кто должен носить маски

В сети не утихает паника о том, что в том или ином городе в аптеках массово скупают маски. Однако на самом деле они не защищают здоровых людей от поражения коронавирусом. Об этом на брифинге в Кабинете министров рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, прежде всего маски должны использоваться в учреждениях здравоохранения, и там их достаточно в наличии.

"Маска, в первую очередь, должна одеваться больным человеком, который имеет симптомы респираторной болезни. Поскольку маска уменьшает расстояние, на которое распространяется при выдохе, кашле, чиханье биологический материал, в котором может находиться возбудитель. Потому что мы можем заразиться только тогда, когда возбудитель от больного человека попадает на слизистые оболочки здорового человека, и там происходит уже проникновение вируса в организм", - пояснил главный государственный санитарный врач.

Покупать маски для защиты неправильно, хотя они и должны быть дома, чтобы применить в случае заражения тем или иным вирусом. А ношение маски для защиты, по словам Ляшко, скорее дают людям психологический эффект.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что интернет-магазин Amazon удаляет товары, которые "спасут" от коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...