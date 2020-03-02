Защищает ли маска от коронавируса: в Минздраве объяснили, кто должен носить маски

В сети не утихает паника о том, что в том или ином городе в аптеках массово скупают маски. Однако на самом деле они не защищают здоровых людей от поражения коронавирусом. Об этом на брифинге в Кабинете министров рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, прежде всего маски должны использоваться в учреждениях здравоохранения, и там их достаточно в наличии.

"Маска, в первую очередь, должна одеваться больным человеком, который имеет симптомы респираторной болезни. Поскольку маска уменьшает расстояние, на которое распространяется при выдохе, кашле, чиханье биологический материал, в котором может находиться возбудитель. Потому что мы можем заразиться только тогда, когда возбудитель от больного человека попадает на слизистые оболочки здорового человека, и там происходит уже проникновение вируса в организм", - пояснил главный государственный санитарный врач.

Покупать маски для защиты неправильно, хотя они и должны быть дома, чтобы применить в случае заражения тем или иным вирусом. А ношение маски для защиты, по словам Ляшко, скорее дают людям психологический эффект.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что интернет-магазин Amazon удаляет товары , которые "спасут" от коронавируса.

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