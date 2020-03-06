В киевском метрополитене прогремел взрыв

Сегодня утром в киевском метро прогремел взрыв. На станции метро "Вокзальная" в вагоне прозвучал хлопок, после чего пассажиров окутало дымом. Об этом пишет “Сегодня” со ссылкой на управление полиции Киевского метрополитена.

По предварительным данным, один из пассажиров взорвал петарду, в результате чего произошло задымление. И хоть никто из пассажиров не пострадал, в соцсетях пользователи пишут, что в вагоне была паника. В результате ЧП на красной линии подземки произошла задержка поездов. Всех, кто находился в этом составе, попросили покинуть вагоны, а сам поезд отправили в депо на досмотр.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые пока не задержали хулигана, однако устанавливают его личность. Метрополитен в данный момент работает в обычном режиме.



Как ранее сообщали “Комментарии”, вчера во время военных учений в Мурманской области в России прогремел взрыв. Ранены пятеро солдат. Информацию подтвердили в пресс-службе Северного флота.

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