В военной части в России прогремел взрыв

Во время военных учений в Мурманской области в России прогремел взрыв. Ранены пятеро солдат. Информацию подтвердили в пресс-службе Северного флота.

Учения на полигоне в Мурманской области были плановыми. Их устроили под Печенгой для военнослужащих-контрактников. Все шло по плану. Как вдруг, прогремел мощный взрыв.

Солдаты должны были отработать тактику ведения боя с помощью беспилотников. Но в какой-то момент один из дронов начал резко снижаться. Оператор потерял управление и беспилотный аппарат рухнул на землю, а прикрепленный к нему имитационный снаряд взорвался. Военные, которые в тот момент стояли неподалеку, получили взрывные и осколочные ранения различной степени тяжести.

В пресс-службе Северного флота заявили, что солдаты-контрактники получили незначительные травмы. Однако, очевидцы утверждают - всех пострадавших с полигона срочно увезли в военный госпиталь Североморска. Туда же вертолетом отправились специалисты с других медицинских учреждений, пишет агенство "СеверПост".

По данным агенства, взрыв во время учений будут расследовать как "грубое нарушение требований безопасности". Официальных комментариев в Минобороны России пока не дают.

Поселок Печенга находится недалеко от норвежской границы. Там базируется одна из военных частей Северного флота России, а именно 200-я мотострелковая бригада.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Вселенной зафиксировали самый мощный взрыв со времен Большого взрыва.

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