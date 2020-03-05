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В военной части в России прогремел взрыв

Взрыв прогремел в военной части в Мурманской области. В это время там, как раз, проходили учения контрактников.

сегодня, 09:55
Автор:

• Виолетта Комаровская

В военной части в России прогремел взрыв

Во время военных учений в Мурманской области в России прогремел взрыв. Ранены пятеро солдат. Информацию подтвердили в пресс-службе Северного флота. 

Учения на полигоне в Мурманской области были плановыми. Их устроили под Печенгой для военнослужащих-контрактников. Все шло по плану. Как вдруг, прогремел мощный взрыв. 

Солдаты должны были отработать тактику ведения боя с помощью беспилотников. Но в какой-то момент один из дронов начал резко снижаться. Оператор потерял управление и беспилотный аппарат рухнул на землю, а прикрепленный к нему имитационный снаряд взорвался. Военные, которые в тот момент стояли неподалеку, получили взрывные и осколочные ранения различной степени тяжести. 

В пресс-службе Северного флота заявили, что солдаты-контрактники получили незначительные травмы. Однако, очевидцы утверждают - всех пострадавших с полигона срочно увезли в военный госпиталь Североморска. Туда же вертолетом отправились специалисты с других медицинских учреждений, пишет агенство "СеверПост".  

По данным агенства, взрыв во время учений будут расследовать как "грубое нарушение требований безопасности". Официальных комментариев в Минобороны России пока не дают. 

Поселок Печенга находится недалеко от норвежской границы. Там базируется одна из военных частей Северного флота России, а именно 200-я мотострелковая бригада. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Вселенной зафиксировали самый мощный взрыв со времен Большого взрыва. 


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Источник: https://politeka.net/world/254989-beda-sluchilas-s-rossiyskimi-voennymi-progremel-moshchnyy-vzryv-a-zatem
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