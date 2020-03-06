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Смертоносная свадьба в Египте: в ДТП погибли 12 человек

Колонна свадебных автомобилей столкнулась с микроавтобусом

сегодня, 13:41
Автор:

• Сергей Медведев

Смертоносная свадьба в Египте: в ДТП погибли 12 человек

В результате крупного ДТП в Египте погибли 12 человек, с травмами госпитализировали 9 человек. Инцидент произошел в регионе Исмалия на северо-востоке страны.

Местом трагедии стал участок междугородней трассы, на котором столкнулись легковые автомобили свадебного кортежа с микроавтобусом. На месте от травм скончались 12 пассажиров, остальных с переломами доставили в ближайшую больницу.

Отметим, что в ДТП на территории Египта каждый год гибнут около 12 тыс. человек. ВОЗ отмечает, что в последнее время количество автоаварий со смертельными случаями упало на 25%.

Как сообщал портал "Комментарии", по меньшей мере, 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале.


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Источник: https://tass.ru/proisshestviya/7916831
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