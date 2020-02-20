В Канаде во время ДТП столкнулись 200 авто: пострадали 60 человек

По меньшей мере, 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля. Об этом сообщает Radio Canada.

Девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии. Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус.

Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на трассе "Одесса-Киев" произошло массовое ДТП. Как рассказали в облуправлении полиции, из-за тумана не разминулись сразу 11 машин, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. По информации правоохранителей, столкнулись грузовики, легковые авто, а также автобус, который направлялся из Одессы в столицу. Известно, что его водитель скончался до приезда скорой. А один из пассажиров, а также мужчина, находившийся за рулем Skoda, с различными травмами попали в больницу. Помимо тумана, массовое ДТП могло произойти и из-за мокрого асфальта. Сейчас на месте аварии работают специалисты, а движение на трассе затруднено.







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