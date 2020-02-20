Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Канада В Канаде во время ДТП столкнулись 200 авто: пострадали 60 человек
НОВОСТИ Все новости

В Канаде во время ДТП столкнулись 200 авто: пострадали 60 человек

ДТП в Канаде вызвал сильный снегопад

сегодня, 01:39
Автор:

• Ольга Чародий

В Канаде во время ДТП столкнулись 200 авто: пострадали 60 человек

По меньшей мере, 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля. Об этом сообщает Radio Canada.

Девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии. Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус.

 Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на трассе "Одесса-Киев" произошло массовое ДТП. Как рассказали в облуправлении полиции, из-за тумана не разминулись сразу 11 машин, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. По информации правоохранителей, столкнулись грузовики, легковые авто, а также автобус, который направлялся из Одессы в столицу. Известно, что его водитель скончался до приезда скорой. А один из пассажиров, а также мужчина, находившийся за рулем Skoda, с различными травмами попали в больницу. Помимо тумана, массовое ДТП могло произойти и из-за мокрого асфальта. Сейчас на месте аварии работают специалисты, а движение на трассе затруднено.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ici.radio-canada.ca/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...