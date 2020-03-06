Радикалы расстреляли почти сотню участников акции, среди которых был премьер Афганистана

Сегодня в столице Афганистана произошел теракт, в результате которого погибло, как минимум, 30 человек и еще более 60 борются за свою жизнь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы Кабула.

Согласно последней информации, боевики обстреляли участников акции, которые пришли почтить память лидера партии Хебз и-Вахдат - Абдулы Али Мазари. В 1995-м его взяли в плен и убили талибы. Гостем церемонии стал глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла и другие топ-чиновники страны.

Как сообщают очевидцы, террористы начали свою атаку с невероятного шума: звук был похож на удар ракеты. Никто из политиков не пострадал, в то время, как официально сообщается о гибели 30 человек - мирных жителей. Еще 20 находятся в критическом состоянии в больницах Афганистана.

Талибан уже сделал официальное заявление, что к сегодняшнему теракту отношения не имеет, ведь ранее они подписали соглашение с США о перемирии.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Иерусалиме недалеко от Стены Плача произошел теракт. Как сообщает издание Jerusalem Post, в группу солдат, которые приняли присягу и прогуливались по городу, на большой скорости влетел автомобиль. По меньшей мере 15 человек сильно пострадали.

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