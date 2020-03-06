Ответственность за фейки о коронавирусе: в Черновцах женщина получила админпротокол

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59-летняя женщина из
Черновцов во время собрания жильцов одного из многоквартирных домов
распространила ложную информацию через средства массовой информации. За это
национальная полиция привлекла ее к ответственности и составила протокол об
административном правонарушении. Об этом пресс-служба национальной полиции сообщила
на своем официальном сайте.
Женщина принимала
активное участие в собрании, хотя не владела достоверной информацией о
распространении китайского коронавируса Covid-19. В результате она распространила неправдивую
информацию с помощью журналистов и средств массовой информации.
За это действующее
законодательство Украины предусматривает административную ответственность по ст.
173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно
распространение ложных слухов. За это ей грозит штраф в размере от 10 до 15
необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы.
Также в пресс-службе
полиции напомнили о недопустимости распространения фейков, ведь такие действия
приводят к социальной напряженности и нарушению порядка.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Черновцах, Сумах и Житомире отменили массовые мероприятия на фоне распространения
коронавируса в Украине.
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