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Ответственность за фейки о коронавирусе: в Черновцах женщина получила админпротокол

Она публично распространила ложную информацию через СМИ.

6 марта 2020, 23:46
Автор:

• Антон Варанов

Ответственность за фейки о коронавирусе: в Черновцах женщина получила админпротокол

59-летняя женщина из Черновцов во время собрания жильцов одного из многоквартирных домов распространила ложную информацию через средства массовой информации. За это национальная полиция привлекла ее к ответственности и составила протокол об административном правонарушении. Об этом пресс-служба национальной полиции сообщила на своем официальном сайте.

Женщина принимала активное участие в собрании, хотя не владела достоверной информацией о распространении китайского коронавируса Covid-19. В результате она распространила неправдивую информацию с помощью журналистов и средств массовой информации.

За это действующее законодательство Украины предусматривает административную ответственность по ст. 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно распространение ложных слухов. За это ей грозит штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы.

Также в пресс-службе полиции напомнили о недопустимости распространения фейков, ведь такие действия приводят к социальной напряженности и нарушению порядка.

Как сообщал портал "Комментарии", в Черновцах, Сумах и Житомире отменили массовые мероприятия на фоне распространения коронавируса в Украине.


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Источник: https://cv.npu.gov.ua/news/novini/policziya-prityagnula-do-vidpovidalnosti-chernivchanku-za-poshirennya-nepravdivix-chutok
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