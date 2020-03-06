В Черновцах, Сумах и Житомире ограничили массовые мероприятия на фоне коронавируса

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Власти трех городов Украины,
а именно Черновцов, Сум и Житомира, ввели запрет на проведение всех массовых мероприятий
и школьных экскурсий на фоне распространения китайского коронавируса Covid-19 в Украине. Об этом сообщает 24tv.
В пресс-службе Сумского
городского совета пообещали ограничить встречи, совещания и заседания, на
которых обычно собирается большое количество людей. Также власти планируют
приобрести дезинфицирующие средства и медицинские маски для учебных заведений
города, но занятия пока не будут отменять.
Первый случай заражения
китайским коронавирусом Covid-19 в Украине
зафиксировали именно в Черновцах во вторник, 3 марта. В конце февраля мужчина с
женой вернулись из Италии, где на тот момент активно распространялась болезнь.
29 февраля его госпитализировали.
Также вчера, 5 марта,
заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко анонсировал отмену всех массовых мероприятий
в стране из-за вспышки коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии",
жену инфицированного коронавирусом из Черновцов забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома, которые также потребовали провести дезинфекцию в
подъезде.
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