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В Черновцах, Сумах и Житомире ограничили массовые мероприятия на фоне коронавируса

Первый случай заражения в Украине зафиксировали именно в Черновцах.

сегодня, 17:50
Автор:

• Антон Варанов

В Черновцах, Сумах и Житомире ограничили массовые мероприятия на фоне коронавируса

Власти трех городов Украины, а именно Черновцов, Сум и Житомира, ввели запрет на проведение всех массовых мероприятий и школьных экскурсий на фоне распространения китайского коронавируса Covid-19 в Украине. Об этом сообщает 24tv.

В пресс-службе Сумского городского совета пообещали ограничить встречи, совещания и заседания, на которых обычно собирается большое количество людей. Также власти планируют приобрести дезинфицирующие средства и медицинские маски для учебных заведений города, но занятия пока не будут отменять.

Первый случай заражения китайским коронавирусом Covid-19 в Украине зафиксировали именно в Черновцах во вторник, 3 марта. В конце февраля мужчина с женой вернулись из Италии, где на тот момент активно распространялась болезнь. 29 февраля его госпитализировали.

Также вчера, 5 марта, заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко анонсировал отмену всех массовых мероприятий в стране из-за вспышки коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", жену инфицированного коронавирусом из Черновцов забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома, которые также потребовали провести дезинфекцию в подъезде.


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Источник: https://24tv.ua/health/ru/iz_za_ugrozy_rasprostranenija_koronavirusa_v_sumah_otmenili_massovye_meroprijatija_n1293151
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