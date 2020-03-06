В Черновцах, Сумах и Житомире ограничили массовые мероприятия на фоне коронавируса

Власти трех городов Украины, а именно Черновцов, Сум и Житомира, ввели запрет на проведение всех массовых мероприятий и школьных экскурсий на фоне распространения китайского коронавируса Covid-19 в Украине. Об этом сообщает 24tv.



В пресс-службе Сумского городского совета пообещали ограничить встречи, совещания и заседания, на которых обычно собирается большое количество людей. Также власти планируют приобрести дезинфицирующие средства и медицинские маски для учебных заведений города, но занятия пока не будут отменять.

Первый случай заражения китайским коронавирусом Covid-19 в Украине зафиксировали именно в Черновцах во вторник, 3 марта. В конце февраля мужчина с женой вернулись из Италии, где на тот момент активно распространялась болезнь. 29 февраля его госпитализировали.

Также вчера, 5 марта, заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко анонсировал отмену всех массовых мероприятий в стране из-за вспышки коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", жену инфицированного коронавирусом из Черновцов забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома, которые также потребовали провести дезинфекцию в подъезде.

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