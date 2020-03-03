Жену инфицированного коронавирусом из Черновцов забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома

Жену инфицированного коронавирусом украинца из Черновцов забрали в больницу на обсервацию из-за того, что жители их дома начали устраивать протесты. Об этом сообщает Hromadske.

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук заявила, что женщину отправили на обсервацию не по медицинским, а по социальным причинам. Она согласилась ехать на скорой, несмотря на нервное напряжение и усталость.

Медицинских показаний для обсервации у женщины не было, поэтому угрозы для окружающих она не представляла. Несмотря на это, жители дома потребовали от медиков скорой помощи провести дезинфекцию дома. По словам Полищук, в этом необходимости не было.

В результате реакции общества и соседей женщине придется провести 14 дней на карантине.

Первый случай заражения китайским коронавирусом в Украине подтвердили сегодня, 3 марта. Инфицированным оказался мужчина из Черновцов, который в конце февраля вернулся со своей женой из Италии. Во время прохождения пограничного контроля симптомов заболевания у них не обнаружили, но через несколько дней у него появились первые симптомы инфекции.

29 февраля мужчина был госпитализирован, а уже вечером 2 марта коронавирус Covid-19 подтвердили с помощью теста. У его жены не было симптомов заболевания, но она оставалась на изоляции дома. После подтверждения коронавируса у украинца, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с ним могли контактировать до 10 человек, чьи лица уже были установлены.

Как сообщал портал "Комментарии", папа Римский сдал тест на коронавирус после сильного кашля на мессе.

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