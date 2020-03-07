«Поздравил с 8 марта»: в маршрутке «ухажер» разбил в кровь нос полицейской (видео)

В Киеве накануне праздника 8 марта в маршрутке произошел кошмарный инцидент: мужчина пытался "поухаживать" за девушкой, а услышав отказ – разбил нос. Пострадавшей оказалась сотрудница полиции. Видео ЧП опубликовали в сети, а правоохранители уже занялись правонарушителем.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области, открыто уголовное производство (ст. 187 УКУ) по факту разбойного нападения на работника полиции. Происшествие произошло вчера, 6 марта, в автобусе маршрутом "Киев-Бровары". Сотрудница возвращалась с праздничных мероприятий с работы, когда к ней в маршрутке подсел незнакомец. Вел себя грубо и нагло, поэтому девушка попросила его "не цепляться" и пересела на другое место. На что "ухажер" решил пустить в ход кулаки: ударил полицейскую в лицо, выхватил сумку и на остановке попытался убежать. Скрыться нападающему не дали неравнодушные пассажиры. А еще люди помогли полицейской, у которой из носа пошла кровь.

Сообщается, что нападающим оказался "хорошо известный" для руководства облполиции житель Броваров. Ранее он жаловался полиции, что его якобы избивают битой экс-жена и сын. Правда, полицейские не нашли подтверждение словам киевлянина, зато выяснили, что это сам мужчина не раз поднимал руку на семью.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" вводит полицейское сопровождение в поездах: на каких маршрутах оно будет работать.

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