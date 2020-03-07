Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 07.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия «Поздравил с 8 марта»: в маршрутке «ухажер» разбил в кровь нос полицейской (видео)
НОВОСТИ Все новости

«Поздравил с 8 марта»: в маршрутке «ухажер» разбил в кровь нос полицейской (видео)

В Киеве мужчина цеплялся к сотруднице полиции в маршрутке, а в ответ на отказ от наглых «ухаживаний» пустил в ход кулаки

сегодня, 12:54
Автор:

• Таисия Ерохина

«Поздравил с 8 марта»: в маршрутке «ухажер» разбил в кровь нос полицейской (видео)

В Киеве накануне праздника 8 марта в маршрутке произошел кошмарный инцидент: мужчина пытался "поухаживать" за девушкой, а услышав отказ – разбил нос. Пострадавшей оказалась сотрудница полиции. Видео ЧП опубликовали в сети, а правоохранители уже занялись правонарушителем.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области, открыто уголовное производство (ст. 187 УКУ) по факту разбойного нападения на работника полиции. Происшествие произошло вчера, 6 марта, в автобусе маршрутом "Киев-Бровары". Сотрудница возвращалась с праздничных мероприятий с работы, когда к ней в маршрутке подсел незнакомец. Вел себя грубо и нагло, поэтому девушка попросила его "не цепляться" и пересела на другое место. На что "ухажер" решил пустить в ход кулаки: ударил полицейскую в лицо, выхватил сумку и на остановке попытался убежать. Скрыться нападающему не дали неравнодушные пассажиры. А еще люди помогли полицейской, у которой из носа пошла кровь.

Сообщается, что нападающим оказался "хорошо известный" для руководства облполиции житель Броваров. Ранее он жаловался полиции, что его якобы избивают битой экс-жена и сын. Правда, полицейские не нашли подтверждение словам киевлянина, зато выяснили, что это сам мужчина не раз поднимал руку на семью.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" вводит полицейское сопровождение в поездах: на каких маршрутах оно будет работать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kv.npu.gov.ua/news/rozbij/za-faktom-rozbijnogo-napadu-na-praczivnika-policziji-kijivshhini-vidkrito-kriminalne-provadzhennya/?fbclid=IwAR12KCJes1CP5AtqCETCTovhmDQ-Yw-noyFvDS6EZo43egQe3HundEpYyl4
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...