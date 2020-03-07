Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 08.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Умер известный американский актер
НОВОСТИ Все новости

Умер известный американский актер

Умер актер, который снимался в фильмах «Варвары», «Думай по-крупному», «Прирожденные убийцы», «Двойные неприятности», «Няньки»

7 марта 2020, 22:21
Автор:

• Татьяна Веремеева

Умер известный американский актер

Американский актер Дэвид Пол, известный ролью в фильме "Няньки" вместе с братом-близнецом Питером, умер на 63 году жизни. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на данные издания BOB.

Отмечается, что актер умер 6 марта, з два дня до своего дня рождения. Об этом сообщил его брат. Причины смерти не уточняются. Известно только то, что Дэвид Пол умер во сне. Информацию подтвердил  портал The Saxon.

Дэвид и Питер Пол родились 8 марта 1957 года в американском городе Хартфорд, который находится в штате Коннектикут.

Братья с детства занимались бодибилдингом. Также они вместе снимались в фильмах "Варвары", "Думай по-крупному", "Прирожденные убийцы", "Двойные неприятности", "Няньки" и других.

Дэвид Пол также занимался фотографией, режиссурой кино, писал сценарии.

Ранее "Комментарии" писали, что в конце февраля в Египте в возрасте 91 года скончался бывший президент страны Хосни Мубарак. Мубарак руководил страной в 1981—2011 годах. Он стал президентом после того, как его предшественник Анвар Садат был убит исламистами во время военного парада.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e63e3279a7947d0e812cadb
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...