Умер известный американский актер

Американский актер Дэвид Пол, известный ролью в фильме "Няньки" вместе с братом-близнецом Питером, умер на 63 году жизни. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на данные издания BOB.



Отмечается, что актер умер 6 марта, з два дня до своего дня рождения. Об этом сообщил его брат. Причины смерти не уточняются. Известно только то, что Дэвид Пол умер во сне. Информацию подтвердил портал The Saxon.

Дэвид и Питер Пол родились 8 марта 1957 года в американском городе Хартфорд, который находится в штате Коннектикут.

Братья с детства занимались бодибилдингом. Также они вместе снимались в фильмах "Варвары", "Думай по-крупному", "Прирожденные убийцы", "Двойные неприятности", "Няньки" и других.

Дэвид Пол также занимался фотографией, режиссурой кино, писал сценарии.

Ранее "Комментарии" писали, что в конце февраля в Египте в возрасте 91 года скончался бывший президент страны Хосни Мубарак. Мубарак руководил страной в 1981—2011 годах. Он стал президентом после того, как его предшественник Анвар Садат был убит исламистами во время военного парада.

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