В Судане пытались взорвать премьер-министра

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Покушение на убийство
премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука пытались совершить в городе Хартуме,
столице Судана. Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на государственное
телевидение Судана и источники в правительстве.
Злоумышленники заложили
взрывчатку в автомобиле, который впоследствии взорвался в момент, когда кортеж
премьер-министра проезжал рядом. Как сообщают источники, на месте событий
остался сильно поврежденный легковой автомобиль и несколько задетых белых
внедорожников.
Reuters узнал у очевидцев, что попытка убийства произошла
перед мостом. На государственном радио сообщили, что кортеж обстреливали
снарядом. Государственное телевидение заявило, что в колонну автомобилей
чиновника попала бомба.
Абдалл Хамдук не
пострадал и на текущий момент находится в безопасности. Премьер-министр был
назначен на должность в августе 2019 года. Его назначению предшествовала
отставка бывшего президента Судана Омара аль-Башира в ходе протестов.
Как сообщал портал "Комментарии",
у посольства РФ в Нидерландах установили 298 белых стульев в память о жертвах
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