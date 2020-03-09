В Судане пытались взорвать премьер-министра

Покушение на убийство премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука пытались совершить в городе Хартуме, столице Судана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Судана и источники в правительстве.



Злоумышленники заложили взрывчатку в автомобиле, который впоследствии взорвался в момент, когда кортеж премьер-министра проезжал рядом. Как сообщают источники, на месте событий остался сильно поврежденный легковой автомобиль и несколько задетых белых внедорожников.

Reuters узнал у очевидцев, что попытка убийства произошла перед мостом. На государственном радио сообщили, что кортеж обстреливали снарядом. Государственное телевидение заявило, что в колонну автомобилей чиновника попала бомба.

Абдалл Хамдук не пострадал и на текущий момент находится в безопасности. Премьер-министр был назначен на должность в августе 2019 года. Его назначению предшествовала отставка бывшего президента Судана Омара аль-Башира в ходе протестов.

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