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В Судане пытались взорвать премьер-министра

Рядом с его кортежем взорвался автомобиль.

сегодня, 17:27
Автор:

• Антон Варанов

В Судане пытались взорвать премьер-министра

Покушение на убийство премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука пытались совершить в городе Хартуме, столице Судана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Судана и источники в правительстве.

Злоумышленники заложили взрывчатку в автомобиле, который впоследствии взорвался в момент, когда кортеж премьер-министра проезжал рядом. Как сообщают источники, на месте событий остался сильно поврежденный легковой автомобиль и несколько задетых белых внедорожников.

Reuters узнал у очевидцев, что попытка убийства произошла перед мостом. На государственном радио сообщили, что кортеж обстреливали снарядом. Государственное телевидение заявило, что в колонну автомобилей чиновника попала бомба.

Абдалл Хамдук не пострадал и на текущий момент находится в безопасности. Премьер-министр был назначен на должность в августе 2019 года. Его назначению предшествовала отставка бывшего президента Судана Омара аль-Башира в ходе протестов.

Как сообщал портал "Комментарии", у посольства РФ в Нидерландах установили 298 белых стульев в память о жертвах авиакатастрофы МН17.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics/sudans-pm-survives-assassination-attempt-in-khartoum-idUSKBN20W0UY
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