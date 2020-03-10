Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Ограбление века: в Чили налетчики обстреляли из винтовок самолет и похитили 15 млн долларов
НОВОСТИ Все новости

Ограбление века: в Чили налетчики обстреляли из винтовок самолет и похитили 15 млн долларов

Вооруженные налетчики средь бела дня влетели в аэропорт Сантьяго и открыли огонь по сотрудникам охранной фирмы Brinks

сегодня, 12:00 648
Автор:

• Елена Волкова

Ограбление века: в Чили налетчики обстреляли из винтовок самолет и похитили 15 млн долларов

Вчера в Чили неизвестные похитили более 15 млн долларов, что местные СМИ уже окрестили ограблением века. О произошедшем сообщает The Guardian.

Согласно данным, которыми сейчас располагает полиция, вооруженные налетчики средь бела дня влетели в аэропорт Сантьяго, куда как раз прибыл самолет со столь крупной суммой налички. О спецрейсе знали единицы. 

Сообщается, что на территорию аэропорта грабители, которых было не менее семи, заехали на двух фургонах. Все налетчики были вооружены полуавтоматическими винтовками, из которых открыли огонь по сотрудникам охранной фирмы Brinks. Двое правоохранителей в результате перестрелки были ранены, а грабители перенесли 14 миллионов долларов и миллион евро наличными в свои авто, после чего скрылись. Сейчас полиция пытается установить исполнителей и заказчиков преступления, а также того, кто допустил утечку секретной информации.

picture

Ранее мы сообщали о том, что накануне Международного женского дня в неподконтрольном Украине Луганске произошло жестокое убийство четверых человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...