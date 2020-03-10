Ограбление века: в Чили налетчики обстреляли из винтовок самолет и похитили 15 млн долларов

Вчера в Чили неизвестные похитили более 15 млн долларов, что местные СМИ уже окрестили ограблением века. О произошедшем сообщает The Guardian.

Согласно данным, которыми сейчас располагает полиция, вооруженные налетчики средь бела дня влетели в аэропорт Сантьяго, куда как раз прибыл самолет со столь крупной суммой налички. О спецрейсе знали единицы.

Сообщается, что на территорию аэропорта грабители, которых было не менее семи, заехали на двух фургонах. Все налетчики были вооружены полуавтоматическими винтовками, из которых открыли огонь по сотрудникам охранной фирмы Brinks. Двое правоохранителей в результате перестрелки были ранены, а грабители перенесли 14 миллионов долларов и миллион евро наличными в свои авто, после чего скрылись. Сейчас полиция пытается установить исполнителей и заказчиков преступления, а также того, кто допустил утечку секретной информации.

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