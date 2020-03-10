На Донбассе расстреляли семью директора ювелирки

Накануне Международного женского дня в неподконтрольном Украине Луганске произошло жестокое убийство четверых человек. Об этом пишет “Depo.Донбасс” со ссылкой на СМИ оккупантов.

Так, 7 марта директор ювелирного магазина “Изумруд” не вышла на работу и не отвечала на звонки, поэтому ее сотрудница и охранник отправились в ее дом, где обнаружили бездыханные тела четверых человек. Первым они увидели супруга начальницы, который лежал на пороге дома в луже крови. СМИ оккупантов пишут о том, что прибывшие на место милиционеры были шокированы увиденным: члены семьи были расстреляны, а у некоторых обнаружили ножевые ранения. По предварительной информации, жестокое убийство произошло по наводке с целью ограбления.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что в Харькове задержали двух ранее судимых мужчин, которых обоснованно подозревают в убийстве девушки, изуродованное тело которой нашли в коллекторе в Новобаварском районе города.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!