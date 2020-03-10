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На Донбассе расстреляли семью директора ювелирки

В Луганске директор ювелирного магазина “Изумруд” не вышла на работу и не отвечала на звонки, поэтому ее сотрудница и охранник отправились к ней домой, где обнаружили бездыханные тела четверых человек

сегодня, 11:05
Автор:

• Елена Волкова

На Донбассе расстреляли семью директора ювелирки

Накануне Международного женского дня в неподконтрольном Украине Луганске произошло жестокое убийство четверых человек. Об этом пишет “Depo.Донбасс” со ссылкой на СМИ оккупантов.

Так, 7 марта директор ювелирного магазина “Изумруд” не вышла на работу и не отвечала на звонки, поэтому ее сотрудница и охранник отправились в ее дом, где обнаружили бездыханные тела четверых человек. Первым они увидели супруга начальницы, который лежал на пороге дома в луже крови. СМИ оккупантов пишут о том, что прибывшие на место милиционеры были шокированы увиденным: члены семьи были расстреляны, а у некоторых обнаружили ножевые ранения. По предварительной информации, жестокое убийство произошло по наводке с целью ограбления.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что в Харькове задержали двух ранее судимых мужчин, которых обоснованно подозревают в убийстве девушки, изуродованное тело которой нашли в коллекторе в Новобаварском районе города.


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Источник: https://dn.depo.ua/ukr/lugansk/v-lugansku-pid-chas-svyat-zhorstoko-vbili-rodinu-vlasnikiv-yuvelirnogo-magazinu-202003101128159
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