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Погибли, защищаясь от коронавируса: в Иране 11 человек отравилось “лекарством” от китайской лихорадки

Иранцы приняли технический спирт, в результате чего произошло массовое отравление: семь человек умерли, еще четверо ослепли

сегодня, 12:20
Автор:

• Елена Волкова

Погибли, защищаясь от коронавируса: в Иране 11 человек отравилось “лекарством” от китайской лихорадки

В Иране, где сейчас бушует коронавирус, семь человек погибли в результате превентивных мер в связи с китайской лихорадкой. Об этом сообщает местное издание IRNA. 

ЧП произошло в  провинции Альборзв городе Ахваз. Как установили правоохранители, местные жители решили заняться самолечением, так как в их городе три человека скончалось от коронавируса. Иранцы начали принимать технический спирт, пытаясь таким образом предотвратить заражение вирусом. В результате, произошло массовое отравление: семь человек умерли, еще четверо ослепли и находятся в больнице. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что министр культуры Франции Франк Ристер заболел коронавирусом, но отказался от госпитализации и продолжит работать удаленно.


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Источник: comments.ua
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