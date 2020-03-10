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“Пошел обследоваться и не вернулся”: у французского министра нашли коронавирус

Министр культуры Франции Франк Ристер заболел коронавирусом, но отказался от госпитализации и продолжит работать удаленно

сегодня, 10:15
Автор:

• Елена Волкова

“Пошел обследоваться и не вернулся”: у французского министра нашли коронавирус

Министр культуры Франции Франк Ристер заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.  

Согласно данным медиков, на прошлой неделе министр принимал участие в  Национальных сборах, по итогам которых коронавирус обнаружили у семерых человек, в том числе и депутатов. После первых же симптомов болезни Ристер сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. 

"Когда у него сегодня утром проявились симптомы, он пошел обследоваться и не вернулся в министерство",  – сообщает источник в ведомстве. 

В окружении министра говорят, что тот чувствует себя удовлетворительно, и ощущает себя как заболевший “небольшим гриппом” человек. К слову, от госпитализации топ-чиновник Франции отказался и пребывает в карантине у себя дома. Более того, ближайшие две недели Ристер продолжит работу удаленно.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко разъяснил, кому следует надевать маски в связи с эпидемией коронавируса.


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Источник: comments.ua
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