“Пошел обследоваться и не вернулся”: у французского министра нашли коронавирус

Министр культуры Франции Франк Ристер заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно данным медиков, на прошлой неделе министр принимал участие в Национальных сборах, по итогам которых коронавирус обнаружили у семерых человек, в том числе и депутатов. После первых же симптомов болезни Ристер сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.

"Когда у него сегодня утром проявились симптомы, он пошел обследоваться и не вернулся в министерство", – сообщает источник в ведомстве.

В окружении министра говорят, что тот чувствует себя удовлетворительно, и ощущает себя как заболевший “небольшим гриппом” человек. К слову, от госпитализации топ-чиновник Франции отказался и пребывает в карантине у себя дома. Более того, ближайшие две недели Ристер продолжит работу удаленно.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко разъяснил, кому следует надевать маски в связи с эпидемией коронавируса.



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