Две туристки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в музее Ватикана

Две винничанки по имени Елена и Тамара, которые приехали в Рим в качестве туристок, нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в музее Ватикана. Соответствующее видео опубликовано на Facebook.

Так, турист, обнаружил надпись, назвал такой поступок примером невежества и позора.

"Подберите, пожалуйста, сами слова для характиристики этого произведения, но это худшее, что можно себе представить в этом месте", - сокрушается автор, передавая "привет" авторам этого вандализма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ватикан закрыл собор Святого Петра для туристов , чтобы избежать распространения болезни, щ возникла из вируса COVID-19.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении пресс-служба Святого Престола.

Отмечается, что вместе со зданием, будет закрыта и площадь Святого Петра.





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