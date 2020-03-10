Ватикан закрыл для туристов собор святого Петра

Всемирно известную достопримечательность — собор святого Петра, который находится в Ватикане, закроют для посещений туристами. Запрет на осмотр достопримечательности будет дейстовать до 3 апреля. Этот шаг входит в пакет мер по противодействию распространения китайского коронавируса. Об этом сообщила служба печати Ватикана.

Отмечается, что вместе со зданием, закрыта будет и площадь Святого Петра.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении.

В рамках ограничительный мер также закроют ряд ватиканских служб, в частности, временно прекратит работать почта и столовая, а в аптеку и супермаркет, которые расположены в Ватикане, будет ограничен доступ.

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