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Ватикан закрыл для туристов собор святого Петра

Ватикан вводит ряд мер по нераспространению вируса

сегодня, 16:06
Автор:

• Сергей Медведев

Ватикан закрыл для туристов собор святого Петра

Всемирно известную достопримечательность — собор святого Петра, который находится в Ватикане, закроют для посещений туристами. Запрет на осмотр достопримечательности будет дейстовать до 3 апреля. Этот шаг входит в пакет мер по противодействию распространения китайского коронавируса. Об этом сообщила служба печати Ватикана.

Отмечается, что вместе со зданием, закрыта будет и площадь Святого Петра.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении. 

В рамках ограничительный мер также закроют ряд ватиканских служб, в частности, временно прекратит работать почта и столовая, а в аптеку и супермаркет, которые расположены в Ватикане, будет ограничен доступ.

Как сообщал портал "Комментарии", коронавирус Covid-19 расширяет горизонты. Теперь он вплотную подобрался к Папе Римскому. Кто именно подхватил инфекцию и на сколько этот человек близок к окружению Понтифика, пока неизвестно. Медики не стали распространять эту информацию. Теоретически, это может быть кто-то со священников, либо представителей охраны, которые живут в городе-государстве. 


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7939047
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