ФСБ устроила массовые обыски в Крыму

В оккупированном Крыму ФСБ устроила массовые обыски в жилищах крымских татар. Об этом сообщают активисты общественной организации "Крымская солидарность".

В дома крымских татар силовики постучали на рассвете. При чем сразу в несколько - в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На данный момент сотрудники российской ФСБ проводят обыски одновременно по шести адресам. Оккупанты пришли, в частности, в жилища ведущего крымско-татарского телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова и его отца Шукри Сейтумерова. А также к стримерам "Крымской солидарности" Айдеру Сулейманову, Сейдамету Мустафаеву, Амету Сулейманову и Рустему Сейтмеметову.

"Обыски проводят у активистов "Крымской солидарности" либо пожилых активистов национального крымско-татарского движения", - говорит адвокат Назим Шейхмамбетов.

Силовики окружили дома и не пускают туда, даже, адвокатов. К одному из домов приехал ОМОН. Что-либо комментировать подконтрольные оккупантам силовики отказываются.



"Я позвонил дежурному прокурору Крыма. Оставил сообщение о том, что в нарушение закона, адвокатов не допускают на следственные мероприятия. Другой информацией мы пока не обладаем. Сюда приехали сотрудники "полиции" и "гаи", опрашивают людей, которые находятся на этой улице", - говорит крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Активисты "Крымской солидарности" заявляют также о нескольких задержанных. В частности, схватили Амета Сулейманова, когда он попытался снять обыски на телефон.

Почему российские силовики пришли в дома крымских татар пока неизвестно. Официальных комментариев оккупанты не дают.

По данным Крымско-татарского ресурсного центра в прошлом году на оккупированном полуострове крымских татар задерживали более чем 150 раз. Фактически, все они придерживаются проукраинской позиции и противостоят оккупационному режиму.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России крымского татарина отправили в тюрьму на 17 лет.

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