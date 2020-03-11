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«Коронавирусная контрабанда»: украинец хотел вывезти в Польшу 10 тыс. респираторных масок

Пограничники задержали украинца, который сделал «тайник» в авто для контрабандных медицинских масок

сегодня, 12:21
Автор:

• Таисия Ерохина

«Коронавирусная контрабанда»: украинец хотел вывезти в Польшу 10 тыс. респираторных масок

Пограничники остановили украинца по дороге в Польшу с немалой партией медицинской контрабанды: он пытался перевезти в соседнюю страну более 10 тыс. респираторных масок. Об этом информирует на официальном сайте Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что контрабандиста задержали в пункте пропуска "Устилуг". Чтобы транспортировать маски, он в "Фольксвагене" сделал специальный "секретный отдел" в багажнике. Так, правоохранители в двойном днище багажного отделения иномарки обнаружили два специально изготовленных тайника. Там находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки. Общая сумма конфиската составила почти 356 тыс. грн. Авто и товар изъяли в соответствии с законом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что острый дефицит медицинских масок из-за вспышки коронавируса некоторые украинцы, похоже, решили превратить в бизнес-проект. На днях партию медицинских масок пытались контрабандой вывезти из Украины в ЕС. Ее остановили на границе с Румынией. Контрабандисты распаковали в мешки более 3,5 тысяч медицинских масок.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/i-znovu-medichna-kontrabanda-na-kordoni-viyavili-ponad-10-tisyach-zahisnih-medichnih-masok-/
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