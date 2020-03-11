В Италии женщина вынуждена жить с телом мужа, который умер от коронавируса

В Италии, где сейчас бушует коронавирус, произошел ужасающий случай. В городе Боргето-Санто-Спирито местная жительница вынуждена жить с телом своего супруга, который скончался от китайской лихорадки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэра этого города.

По информации издания, ранее мужчина сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Однако госпитализировать его не успели: итальянец скончался ночью. Теперь же в связи с карантином судмедэксперты не могут забрать его тело, а медики не разрешают вдове покидать дом. Женщина, согласно протоколу, должна пробыть в изоляции минимум две недели.

По словам мэра Джанкарло Канепы, сейчас самое главное для чиновников - решить, как помочь леди, оставшейся наедине с бездыханным телом мужа. Градоначальник говорит, что вдова убита горем, а поддержать ее некому. Пока власти Италии в этом вопросе бессильны.



Как сообщали "Комментарии", с завтрашнего дня в Киеве вводят особые меры в связи с распространением коронавируса в Украине. Как заявил мэр Виталий Кличко, с 12 марта они ограничат образовательный процесс в вузах и школах, а также отменят все массовые мероприятия.

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