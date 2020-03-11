Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 11.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Актер из "Киборгов" призвал украинцев не бояться коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Актер из "Киборгов" призвал украинцев не бояться коронавируса

Роман Ясиновский поделился, как живут французы в условиях карантина

сегодня, 14:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

Актер из "Киборгов" призвал украинцев не бояться коронавируса

Украинский актер театра и кино Роман Ясиновский, получивший широкую славу, благодаря таким картинам как "Киборги" и "Круты", призвал украинцев сохранять хладнокровие в условиях введенного карантина по случаю распространения вируса COVID-19. Об этом артист написал на своей странице в Facebook, находясь во Франции с гастролями.

"На данный момент нахожусь в городе Бордо, Франция с гастролями. Франция на данный момент имеет 1 784 больных. Введенные небольшие ограничения. Люди информированы и знают, что делать, ни одного человека на улице в маске в этом городе я пока не видел. Паники нет, потому что все знают, что делать дальше. Все понимают, что лучший способ борьбы с коронавирусом это хороший иммунитет", - указано в сообщении.

Ясиновский добавил, что не понимает причин, по которым в Киеве и других украинских городах принято решение о введении карантинного режима, что дает людям основания для паники.

"Поверьте ничто так не уничтожает иммунную систему как распространение паники внутри себя и других людей", - заключил актер и прикрепил фото со сцены одного из местных театров, где зрители в количестве 800 человек не поддаются опасному влиянию, которое охватило большинство стран Европы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о перечне стран, которые уже закрыли въезд для иностранцев или ввели жесткие правила для нахождения на их территории в связи с распространением коронавируса.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...