Актер из "Киборгов" призвал украинцев не бояться коронавируса

Украинский актер театра и кино Роман Ясиновский, получивший широкую славу, благодаря таким картинам как "Киборги" и "Круты", призвал украинцев сохранять хладнокровие в условиях введенного карантина по случаю распространения вируса COVID-19. Об этом артист написал на своей странице в Facebook, находясь во Франции с гастролями.

"На данный момент нахожусь в городе Бордо, Франция с гастролями. Франция на данный момент имеет 1 784 больных. Введенные небольшие ограничения. Люди информированы и знают, что делать, ни одного человека на улице в маске в этом городе я пока не видел. Паники нет, потому что все знают, что делать дальше. Все понимают, что лучший способ борьбы с коронавирусом это хороший иммунитет", - указано в сообщении.

Ясиновский добавил, что не понимает причин, по которым в Киеве и других украинских городах принято решение о введении карантинного режима, что дает людям основания для паники.

"Поверьте ничто так не уничтожает иммунную систему как распространение паники внутри себя и других людей", - заключил актер и прикрепил фото со сцены одного из местных театров, где зрители в количестве 800 человек не поддаются опасному влиянию, которое охватило большинство стран Европы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о перечне стран, которые уже закрыли въезд для иностранцев или ввели жесткие правила для нахождения на их территории в связи с распространением коронавируса.









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