Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 11.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Киеве задержали боевика ИГИЛ
НОВОСТИ Все новости

В Киеве задержали боевика ИГИЛ

Иностранец, которого задержали сотрудники СБУ, совершал особо тяжкие преступления в Украине

сегодня, 19:22
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Киеве задержали боевика ИГИЛ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала боевика террористической организации "ИГИЛ". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что гражданин другой страны приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Правда в Украине он также участвовал в одной из организованных группировок, которые свершали серьезные преступления.

Преступника удалось задержать в Киеве. Пока прокуратура начала процедуру его экстрадиции, он находится под стражей.

Ранее "Комментарии" писали, что следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному из плена украинцу. Его обвиняют в пытках и истязаниях украинцев в период содержания в плену. Гражданин Украины во время пребывания в тюрьме в так называемом "МГБ ДНР" на территории Донецка добровольно присоединился к боевикам, применял физическое насилие и пытки по отношению к соотечественникам, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские. Также СБУ сообщает, что по месту проживания подозреваемого обнаружены вещи и документы, подтверждающие его участие в "ДНР".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...