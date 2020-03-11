В Киеве задержали боевика ИГИЛ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала боевика террористической организации "ИГИЛ". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Известно, что гражданин другой страны приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Правда в Украине он также участвовал в одной из организованных группировок, которые свершали серьезные преступления.

Преступника удалось задержать в Киеве. Пока прокуратура начала процедуру его экстрадиции, он находится под стражей.

Ранее "Комментарии" писали, что следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному из плена украинцу. Его обвиняют в пытках и истязаниях украинцев в период содержания в плену. Гражданин Украины во время пребывания в тюрьме в так называемом "МГБ ДНР" на территории Донецка добровольно присоединился к боевикам, применял физическое насилие и пытки по отношению к соотечественникам, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские. Также СБУ сообщает, что по месту проживания подозреваемого обнаружены вещи и документы, подтверждающие его участие в "ДНР".

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