"Они хотят войны": Сивохо прокомментировал падение на колени и потасовку с "Нацкорпусом"

В полиции открыли уголовное производство после нападения на замсекретаря СНБО Сергея Сивохо. Действия активистов “Национального корпуса”, которые толкнули Сивохо в спину, в результате чего тот упал на колени, квалифицировали по статье “Хулиганство”. В связи с инцидентом, передает Нацполиция, задержали 15 человек.

После произошедшего высказался и сам потерпевший, написал в “Фейсбук” о том, что некоторым украинцам мир не нужен.

“Они хотят войны. Потому что война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - пишет Сергей Сивохо.

Как ранее сообщали “Комментарии”, сегодня в столичном КВЦ “Парковый” должны были презентовать Национальную платформу примирения и единства, которую создал замсекретаря СНБО Сергей Сивохо. Однако презентация переросла в драку: Сивохо ударили, назвав предателем.



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