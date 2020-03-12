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"Они хотят войны": Сивохо прокомментировал падение на колени и потасовку с "Нацкорпусом"

После нападения на замсекретаря СНБО Сергея Сивохо задержали 15 человек и открыли производство по статье "Хулиганство"

сегодня, 13:50
Автор:

• Елена Волкова

"Они хотят войны": Сивохо прокомментировал падение на колени и потасовку с "Нацкорпусом"

В полиции открыли уголовное производство после нападения на замсекретаря СНБО Сергея Сивохо. Действия активистов “Национального корпуса”, которые толкнули Сивохо в спину, в результате чего тот упал на колени, квалифицировали по статье “Хулиганство”. В связи с инцидентом, передает Нацполиция, задержали 15 человек.

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После произошедшего высказался и сам потерпевший, написал в “Фейсбук” о том, что некоторым украинцам мир не нужен.

“Они хотят войны. Потому что война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - пишет Сергей Сивохо.

Как ранее сообщали “Комментарии”, сегодня в столичном КВЦ “Парковый” должны были презентовать Национальную платформу примирения и единства, которую создал замсекретаря СНБО Сергей Сивохо. Однако презентация переросла в драку: Сивохо ударили, назвав предателем.


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Источник: comments.ua
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