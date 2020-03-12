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В Одессу приехал Рабинович: под гостиницей "Бристоль" столкнулись активисты и полиция

Одесские активисты возмущены приездом лидеров "ОПЗЖ" и пытаются помешать проведению пресс-конференции

сегодня, 17:06
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Одессу приехал Рабинович: под гостиницей "Бристоль" столкнулись активисты и полиция

Сегодня в центре Одессы в гостинице "Бристоль" должна пройти тайная пресс-конференция лидеров политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука и других. Тайной она считается по причине закрытого характера и отсутствия анонсов в широкой прессе. Информацию сообщил на своей странице в Facebook написал одесский активист Игорь Бею.

Здание гостиницы охраняют многочисленные титушки, а порядок на улице контролируют сотрудники полиции. Немногочисленные активисты пытаются прорваться внутрь "Бристоля", чтобы предотвратить начало пресс-конференции.

По словам другого активиста Богдана Осинского, согласно инсайдерской информации, именно на этой пресс-конференции Вадима Рабиновича будет представлен в качестве кандидата на главу Одесского городского совета.

"Эта ситуация напоминает 2014 года, когда полиция толкает и бьет людей, став на сторону пророссийских коллаборантов, которые забыли события 2 мая и снова хотят решать, какие флаги будут висеть в Одессе", - комментирует ситуацию автор видео.

Известно, что на Пушкинской находятся представители главных националистических формирований в Одессе, но в количественном соотношении их значительно меньше, чем силовых структур, защищающих команду Рабиновича.

Напомним, вчера портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил отправить в карантин лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" после того, как они отправились в Москву для встречи с тамошним президентом и депутатами Госдумы.




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