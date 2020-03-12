"Бьюти-блогеру" из России "заказан" въезд в Украину из-за попытки обмануть пограничников

Российскую "бьюти-блогершу" уже второй раз за последние месяцы не пустили в Украину пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, по информации от пресс-службы стало известно, что девушка прибыла из Минска в аэропорт "Борисполь". Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину, и за незаконное посещение временно оккупированной территории АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на три года. Однако россиянка решила проявить упрямство и еще раз проверить бдительность украинских пограничников.

Россиянка заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда помогут ей пересечь украинскую границу.

"Такую попытку обойти закон мы обнаружили сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, россиянка сообщила, что его якобы съела собака", - указано в сообщении.

Из-за того, что гражданка России злостно уклоняется от соблюдения украинских законов и постановления о запрете на въезд в Украину до 2022 года, было принято решение о продлении срока для россиянки еще на 10 лет.

Пограничная служба не сообщает имени нарушительницы, но по инсайдерской информации речь идет об широко известной в узких кругах Наталье Красновой, которая должна была принять участие в светском вечере в киевском "Доме кино".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал. что из-за введенного в стране карантина не будут работать ряд КПВВ.

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