В центре Киева произошла стрельба: женщина открыла огонь по бывшему мужу

Вчера в центре Киева произошла стрельба. Как сообщают “Факты”, по ул. Генерала Алмазова на Печерске около 22:00 женщина достала пистолет и выстрелила в мужчину, который приходится ей бывшим супругом.

По имеющимся данным, пуля попала в левое бедро, поэтому очевидцы вызвали скорую и полицейских. Как удалось выяснить, между экс-супругами произошел конфликт, поэтому женщина достала травматическое оружие. Выстрелив, она убежала с места происшествия, а ее бывшего мужа увезли в больницу.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в больницу Харькова доставили мужчину с огнестрельными ранениями, который находится после операции в тяжелом состоянии. Оказалось, что тот стал жертвой копов. Экипаж полиции получил ориентировку относительно водителя в состоянии алкогольного опьянения и пытался остановить Subaru Forester. Водитель не хотел останавливаться по требованию правоохранителей и нарушал ПДД. Машина якобы остановилась в поле под Харьковом. Когда к авто подошел командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд. Полицейский в ответ якобы трижды выстрелил в сторону автомобиля. Две пули попали в пассажира, который находился на заднем сидении машины. Автомобиль и водителя задержали возле больницы, куда последний доставил пострадавшего. У полицейского диагностировали ушиб средней трети правого бедра. У пассажира - два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы.





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