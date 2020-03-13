В Харькове произошла массовая драка и поножовщина

Вечером 12 марта в Харькове на ул. Чичибабина произошла массовая драка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. В результате происшествия ножевое ранение получил 24-летний иностранец, которого доставили в больницу.

Сообщение о драке между группой молодых поступило в Шевченковский отдел полиции в 21:47. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Установлено, что возле одного из кафе произошел конфликт между неизвестными мужчинами. В результате происшествия один из участников получил телесные повреждения. По адресу полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства - гильзы из газового пистолета.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к конфликту.

Как ранее сообщали "Комментарии", вчера в центре Киева произошла стрельба. По ул. Генерала Алмазова на Печерске около 22:00 женщина достала пистолет и выстрелила в мужчину, который приходится ей бывшим супругом.

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