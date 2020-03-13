В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Украине зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Об этом сообщает МОЗ. Жертва - женщина, которая проживала в Житомирской области.

По информации Минздрава, 71-летнюю женщину вчера забрала скорая: в инфекционке у пациентки взяли анализ крови на COVID-19, который оказался положительным. Сегодня женщина скончалась.

Сейчас под пристальным вниманием медиков пребывает семья умершей: родные, с которыми она жила, а также все те, кто контактировал с женщиной в последние дни. В МОЗ говорят о том, что из-за пожилого возраста жертва коронавируса находилась в группе риска.

Как ранее сообщали "Комментарии", через 48 часов Украина закрывает границу для иностранных граждан. Запрет будет действовать 2 недели. Такое решение приняли сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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