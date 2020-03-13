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Украина закрывает границу для иностранных граждан – СНБО

На заседании СНБО решили закрыть украинскую границу через 48 часов

сегодня, 15:14
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина закрывает границу для иностранных граждан – СНБО

Украина закрывает границу для иностранных граждан через 48 часов. Запрет будет действовать 2 недели. Такое решение приняли сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщили на брифинге после. О закрытии сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан, - сообщил Данилов. – Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта".

После 14 дней СНБО оценят, как развивается ситуация относительно коронавируса и примут решение, продлевать ли закрытие границ. Украинцев просят ограничить зарубежные, туристические поездки за границу. Отмечается, что все украинцы смогут вернуться в Украину. Но, если граждане будут возвращаться из стран, где бушует пандемия, подлежат обсервации. Данилов заявил, что в течении недели на всех пунктах пропуска появятся экспресс-тесты для проверки инфицированных.

Добавим, что заседание СНБО сегодня еще продолжится.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине предлагают прекратить авиасообщение с европейскими странами.


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Источник: comments.ua
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