Небо на замок: в Украине предлагают прекратить авиасообщение с европейскими странами

В Украине могут прекратить авиасообщение с теми странами, где сейчас активно распространяется коронавирус. Соответствующее обращение в Мининфраструктуры и аэропорт “Борисполь” сделал киевский мэр Виталий Кличко.

По его словам, аэропорты - это ворота в Украину, а также фильтры, которые помогут не пустить в страну инфицированных китайской лихорадкой людей. В качестве примера столичный градоначальник привел Европу - рейсы “Милан - Киев”, которые весьма популярны, несмотря на бушующий в Италии коронавирус.

Напомним, со вчерашнего дня в Киеве, как и во всех украинских городах, ввели особые меры в связи с распространением коронавируса в Украине. Чиновники ограничили образовательный процесс в вузах и школах, а также отменили все массовые мероприятия, как минимум, до конца марта.





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