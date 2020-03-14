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Крупное ДТП в Турции: погибли украинцы

В Турции разбился автобус с пассажирами

сегодня, 08:25 715
Автор:

• Сергей Медведев

Крупное ДТП в Турции: погибли украинцы

В результате ДТП в Турции пострадали 44 человека. Инцидент произошел на междугородней трассе Аксарай- Адана. Рейсовый автобус, который направлялся из Стамбула врезался в грузовой автомобиль. Травмы различной степени тяжести получили 44 человека, в том числе пострадали оба водителя. Местный телеканал  Haber Turk сообщает о двух украинцах, которые погибли. Возраст жертв ДТП 23 и 26 лет.

На место происшествия в оперативном порядке выехали бригады спасателей и медиков. Пострадавшим оказывают помощь.

Как сообщал портал "Комментарии", в результате крупного ДТП в Египте погибли 12 человек, с травмами госпитализировали 9 человек. Инцидент произошел в регионе Исмалия на северо-востоке страны.  Местом трагедии стал участок междугородней трассы, на котором столкнулись легковые автомобили свадебного кортежа с микроавтобусом. На месте от травм скончались 12 пассажиров, остальных с переломами доставили в ближайшую больницу.


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Источник: https://www.haberturk.com/son-dakika-yolcu-otobusu-tir-a-carpti-cok-sayida-yarali-var-2613429
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