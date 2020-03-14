Крупное ДТП в Турции: погибли украинцы

В результате ДТП в Турции пострадали 44 человека. Инцидент произошел на междугородней трассе Аксарай- Адана. Рейсовый автобус, который направлялся из Стамбула врезался в грузовой автомобиль. Травмы различной степени тяжести получили 44 человека, в том числе пострадали оба водителя. Местный телеканал Haber Turk сообщает о двух украинцах, которые погибли. Возраст жертв ДТП 23 и 26 лет.

На место происшествия в оперативном порядке выехали бригады спасателей и медиков. Пострадавшим оказывают помощь.

Как сообщал портал "Комментарии", в результате крупного ДТП в Египте погибли 12 человек, с травмами госпитализировали 9 человек. Инцидент произошел в регионе Исмалия на северо-востоке страны. Местом трагедии стал участок междугородней трассы, на котором столкнулись легковые автомобили свадебного кортежа с микроавтобусом. На месте от травм скончались 12 пассажиров, остальных с переломами доставили в ближайшую больницу.

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