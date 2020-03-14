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Видеофакт: сумчанин танцевал на машине копов, теперь ему грозит арест

В Сумах парень станцевал на крыше полицейского авто и попал на видео

сегодня, 16:24
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: сумчанин танцевал на машине копов, теперь ему грозит арест

В Сумах несколько парней отличились за танцы на полицейском авто. Инцидент с улицы зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также видеорегистратор машины. Об этом сообщает облуправление Нацполиции.

Так, полиция охраны прибыла на срабатывание кнопки "Срочный вызов" к одному из центральных универмагов города. Служебное авто полицейские припарковали у входа к зданию, но когда вернулись – авто было грязное и поврежденное. Оказалось, что пока правоохранители работали, их транспорт превратился в "танцпол".


Как показали записи видеорегистратора машины и камер видеонаблюдения, машина привлекла интерес нескольких молодых людей. Один из них сначала фотографировался у авто, а потом другой залез на крышу и стал танцевать. Еще один из парней снимал "тусовку" на телефон. Главного танцора полиция уже задержала. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что в сети появилось видео полуголых танцев в Херсонской ОГА в канун 8 марта. Глава ведомства на "праздник жизни" не присутствовал, но в первый же рабочий день заявил об увольнении организаторов эротического шоу в сессионном зале.


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Источник: https://su.npu.gov.ua/news/Informacziya/v-sumax-policziji-zatrimala-molodika-yakij-poshkodiv-sluzhbovij-avtomobil-policziji/
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