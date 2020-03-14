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В Киеве произошел пожар на химическом заводе: подробности

Жители столицы переполошились из-за горящего химического завода на Левом берегу, ГСЧС проверили наличие опасных веществ в воздухе

сегодня, 21:37
Автор:

• Таисия Ерохина

В Киеве произошел пожар на химическом заводе: подробности

В Киеве сегодня горел химический завод ООО "Украгросинтез", переполошив жителей Левого берега. Как сообщает облуправление ГСЧС, пожар произошел в металлическом ангаре около 16:00 14 марта. 

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Спасатели сообщают, что ангар расположен вплотную к зданию склада, поэтому существовала угроза распространения пламени на склад. Отмечается, что во время тушения пожара спасатели эвакуировали кислородные баллоны из помещения склада. Добавим, что в ангаре находились разбавленные растворители (отходы производства), там они хранились для дальнейшей утилизации.

По данным ГСЧС, спустя час удалось локализовать огонь на площади 1 тыс. "квадратов", а в 17:19 – пожар был ликвидирован.

Отметим, что на месте ЧП работали помимо пожарных сотрудники из отделений ГСЧС радиационной, химической и биологической защиты. Они проверили наличие опасных веществ в воздухе.

"Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено", - говорится в сообщении.

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По какой причине произошло возгорание – пока что неизвестно. К счастью, из-за инцидента никто не пострадал.

Ранее "Комментарии" писали, что на нефтехимическом заводе в Испании произошел мощный взрыв: много пострадавших.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/106049.html
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