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Рестораны и магазины Львова закрывают на карантин

Мэр Львова объявил , что карантин затронет все заведения общественного питания, кроме супермаркетов

15 марта 2020, 23:07
Автор:

• Екатерина Белоброва

Рестораны и магазины Львова закрывают на карантин

Глава Львовского городского совета Андрей Садовой объявил о том, что с завтрашнего дня, 16 марта, в городе объявлен карантин во всех заведениях общественного питания и торговли, за исключением аптек и супермаркетов. Об этом мэр написал у себя в Twitter после срочного собрания техногенной комиссии муниципалитета.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - обозначено в тексте публикации Садового.

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Отметим, что примеру своего львовского коллеги последовал и мэр Одессы Геннадий Труханов и подготовил распоряжение о закрытии всех увеселительных заведений города. Пока документ не подписан, но уже разработан и может вступить в  силу сегодня, 16 марта, с полуночи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минздрава Илья Емец призвал закрыть все рестораны и кафе в Украине, чтобы предупредить распространение опасной пандемии коронавируса, которая уже унесла тысячи жизней по всему миру.

"Необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - обозначил министр здравоохранения.


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Источник: https://twitter.com/AndriySadovyi/status/1239271807255031808?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239271807255031808&ref_url=https%3A%2F%2Fespreso.tv%2Fnews%2F2020%2F03%2F15%2Flviv_zakryvaye_usi_zaklady_torgivli_okrim_aptek_ta_produktovyk
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