Рестораны и магазины Львова закрывают на карантин

Глава Львовского городского совета Андрей Садовой объявил о том, что с завтрашнего дня, 16 марта, в городе объявлен карантин во всех заведениях общественного питания и торговли, за исключением аптек и супермаркетов. Об этом мэр написал у себя в Twitter после срочного собрания техногенной комиссии муниципалитета.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - обозначено в тексте публикации Садового.

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 15, 2020 " rel="nofollow" target="_blank">



Отметим, что примеру своего львовского коллеги последовал и мэр Одессы Геннадий Труханов и подготовил распоряжение о закрытии всех увеселительных заведений города. Пока документ не подписан, но уже разработан и может вступить в силу сегодня, 16 марта, с полуночи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минздрава Илья Емец призвал закрыть все рестораны и кафе в Украине, чтобы предупредить распространение опасной пандемии коронавируса, которая уже унесла тысячи жизней по всему миру.

"Необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - обозначил министр здравоохранения.



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