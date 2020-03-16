Автомобиль влетел в минимаркет под Днепром

В Днепропетровской области ночью автомобиль на скорости влетел в минимаркет. Пострадали двое - сообщают журналисты местных изданий, ссылаясь на данные правоохранителей.

Авария случилась ночью неподалеку Новомосковска в поселке Новоселовка. Это автомобильная трасса М-04. Иномарка Scoda Octavia протаранила местный минимаркет "Маяк", который находился на обочине. Что именно произошло будут выяснять полицейские. Пока официальная версия такова: водитель потерял управление, слетел с дороги и въехал на скорости в магазин. Медики скорой помощи забрали в больницу и самого водителя и пассажира, который находился на переднем сидении. Оба в тяжелом состоянии. Из машины доставать их пришлось спасателям, поскольку передняя часть иномарки была сильно изувечена. Пассажир и водитель, буквально, оказались в ловушке и не смогли самостоятельно выбраться наружу.

Считать убытки придется и собственникам магазина. Машина влетела в стену, оставив в ней огромную дыру. Разлетелись также окна. Частично поврежден товар магазина. Кто будет возмещать убытки станет ясно, когда правоохранители установят точную причину аврии.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о крупнейшей автомобильной аварии в мире, которая произошла в Канаде.









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